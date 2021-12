Atracadouro desaba em Salvador e morador é resgatado; veja vídeo

A prefeitura também informou que a Defesa Civil de Salvador fez uma vistoria no local em 11 de novembro e constatou "sérios riscos causados pela falta de manutenção". Em seguida, segundo a administração municipal, o governo do estado foi informado da situação para a tomada de providências.

Informou ainda que a empresa responsável pela obra de recuperação do atracadouro deu entrada no processo para a execução das intervenções em 23 de julho deste ano.

"A obra não teve início até o momento porque a empresa vencedora, Tecnocret Engenharia, está atendendo as solicitações da prefeitura para a liberação das licenças obrigatórias do serviço. O governo acionará a Tecnocret para que conclua os trâmites junto à prefeitura".

Também informou que empresa que fará a recuperação do terminal hidroviário já está contratada. A licitação foi finalizada e a empresa já tem autorização do governo para início das obras.

Moradores da Ilha de Maré e de São Tomé de Paripe já vinham denunciando as más condições e a falta de manutenção do terminal, que é administrado pelo governo estadual.

Vídeos gravados por moradores mostram o momento em que um homem é resgatado com uma boia. Ele passava pelo trecho do píer quando este desabou e ficou agarrado a uma das vigas.

