Árvore cai, fere idosa de 87 anos e bloqueia trecho da avenida Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma árvore caiu e bloqueou a avenida paulista, por volta das 16h20 desta quinta-feira (19), na pista sentido Paraíso, na região da Bela Vista (centro da capital paulista). As causas do acidente não foram informadas. Chovia fraco no momento da queda.

Um carro ocupado por uma idosa de 87 anos passava pela via, no momento da queda, e foi atingido por galhos da árvore. Segundo os bombeiros, a mulher se feriu com um corte em uma das mãos e também fraturou uma das pernas.

Ela foi estabilizada no local do acidente e, em seguida, encaminhada para o Hospital Santa Catarina. Seu estado de saúde não foi informado.

A gerente de marketing Fernanda Alexandre, 26 anos, estava na janela de seu apartamento, no 18º andar, quando testemunhou a árvore ruir, por volta das 16h20 desta quinta. "Eu esperava a chuva, que estava fraca, parar e passear com a minha cachorrinha, quando ouvi uns sons de estalo e a árvore caiu. Foi muito rápido", afirma.

Ignacio Aronovich, 50 anos, explicou que árvore ficava dentro do condomínio Baronesa de Arary, de onde é subsíndico, na rampa da garagem, em um canteiro lateral. "Essa é uma árvore bem antiga, muito fotografada pelas pessoas que passam pela [avenida] Paulista. Na semana passada, inclusive, estava toda florida."

Com a queda, acrescentou, o acesso à garagem do condomínio foi destruído. Aronovich acrescentou que ainda vai se informar para saber a quem cabe a responsabilização pela queda da árvore.

Até a publicação desta reportagem, bombeiros cortavam a planta para liberar a avenida.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a avenida Paulista, sentido Paraíso, ficou bloqueada no trecho em que a árvore caiu, altura do número 1745. O tráfego foi desviado para a Alameda Santos, para quem vem da avenida Rebouças.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB), não há previsão de temporais para a noite desta quinta, apenas tempo fechado e chuvoso.

"A capital paulista registrou até às 13h desta quinta um acumulado médio no mês de novembro de 96,8 mm, que corresponde a 70,6% da média histórica do CGE, que é de 137,1 mm", disse o centro de gerenciamento, em nota.. "Foram até aqui 15 dias com precipitação, que variaram entre dias com chuviscos, chuvas fracas e temporais, principalmente nos últimos dias", completou.

Temporais na quarta-feira (18), provocaram desabamentos e quedas de árvores no interior de São Paulo e a morte de uma mulher em Brotas (246 km de SP).

Segundo o Inmep (Instituto Nacional de Meteorologia), deve chover fraco na capital paulista na manhã desta sexta (20). Depois o tempo começa a abrir. Não deve chover no fim de semana. A temperatura não deve passar dos 20ºC nesta sexta.