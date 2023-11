Artista de circo morre durante ensaio de salto de moto em Goiás

O circo iniciaria as apresentações em Senador Canedo nesta sexta-feira (10) e não informou se as apresentações continuam marcadas após o acidente.

Em nota, o Circo Rocca informou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

Tassiane é natural de Curitiba (PR) e a família dela tenta arrecadar R$ 30 mil para fazer o transporte do corpo até a cidade com uma vaquinha virtual.

Tassiane Dolenga sofreu o acidente nesta terça-feira (7) enquanto treinava um salto de moto entre duas rampas do lado de fora do circo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma artista circense de 25 anos morreu enquanto treinava para uma apresentação com moto em Senador Canedo (GO).

