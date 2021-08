App monitora vacinação de alunos e funcionários

Segundo ele, a startup fez um projeto para testar sua ferramenta com um grupo restrito de funcionários do Einstein e deve ampliar a adoção do aplicativo para toda a equipe do hospital.

Matheus Couto, diretor de tecnologia e cofundador da White Tents, diz acreditar que, com o retorno para as atividades presenciais acontecendo aos poucos, há maior preocupação de empresas e escolas em manter seus ambientes seguros, o que cria a oportunidade para sua startup.

