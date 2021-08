Após gancho de cinco semanas, SP libera doses para 'sommeliers de vacina' nesta quinta

Vacinação Para a vacinação no município de São Paulo, é obrigatório apresentar documentos pessoais de identificação, preferencialmente CPF e cartão SUS, além de um comprovante de residência na capital paulista, que pode ser impresso ou digital. Se estiver em nome de outra pessoa, é necessário comprovar o parentesco com RG, certidão de nascimento ou de casamento, ou escritura de união estável.

Ainda segundo a lei municipal, "aquele que for retirado do cronograma de vacinação por recusa do imunizante será incluído novamente na programação após o término da vacinação dos demais grupos previamente estabelecidos".

A lei que regulamentou a medida, de autoria do vereador Carlos Bezerra Jr. (PSDB), foi sancionada pelo prefeito em 27 de julho, após a capital registrar diversos casos de pessoas que entravam na fila e ao saber o fabricante da vacina que seria aplicada, se retiravam do local e passavam de unidade em unidade até encontrar a marca que desejava tomar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma espera de quase cinco semanas desde que entrou em vigor em São Paulo a lei que colocou no fim da fila quem escolhesse a marca do imunizante contra a Covid-19, os chamados "sommelier de vacina" já podem voltar aos postos de vacinação a partir desta quinta-feira (19). Porém, segundo a Prefeitura de São Paulo, eles continuam sem poder escolher o fabricante.

