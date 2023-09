Após ataques contra PMs, São Vicente (SP) tem sete baleados

Diante os ataques aos policiais, a SSP (Secretaria de Segurança Pública), do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidiu reforçar o policiamento da Baixada Santista com equipes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), equipes de inteligência e de um setor chamado PM Vítima, especializado na investigação de crimes contra policiais.

As ocorrências foram registradas dias depois do fim da Operação Escudo, que durou 40 dias e deixou 28 pessoas mortas em Guarujá e Santos. A ação teve início após a morte do soldado da Rota Patrick Bastos Reis, 30, na noite de 27 de julho.

As ações ocorreram após dois ataques contra policiais militares. Gerson Antunes Lima, 55, foi assassinado a tiros enquanto varria a rua em frente de casa, no bairro Cidade Náutica, na tarde de sexta-feira (8).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.