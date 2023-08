Apagão de energia afeta transporte sobre trilhos em diversas cidades do país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apagão de energia que atingiu o país nesta terça-feira (15) causou problemas e afetou o transporte público sobre trilhos em diversas regiões.

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) informou que a luz foi restabelecida totalmente nas regiões Sudeste e Sul do país às 11h40. O apagão atingiu 25 estados e o Distrito Federal, de acordo com a Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), e ocorreu às 8h31.

SÃO PAULO

Em São Paulo, os trens da linha 4-amarela do metrô, operada pela ViaQuatro, circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações.

O problema afetou toda a linha, que chegou a ficar parcialmente interrompida.

A linha 15-prata do monotrilho, operada pelo Metrô, também foi afetada pela falha de energia. Os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada em razão de falha causada no sistema de portas de plataforma na estação Vila Prudente.

As estações ficaram lotadas, assim como as plataformas. Quando os trens chegavam já estavam lotados e os passageiros não conseguiam entrar.

MINAS GERAIS

Em Belo Horizonte, trens não circularam, e as estações ficaram fechadas durante parte da manhã. De acordo com a concessionária Metrô BH, somente a partir das 9h começou o processo de normalização do sistema.

CEARÁ

O Metrô de Fortaleza também teve seu funcionamento afetado, de acordo com o operador Metrofor.

Segundo informações do jornal O Povo, o problema foi na linha Sul, e o VLT de Sobral teve a operação suspensa por questões de segurança.

As operações foram normalizadas às 11h46.

BAHIA

Em Salvador, as operações do sistema metroviário entre a capital baiana e a cidade de Lauro de Freitas ficaram temporariamente suspensas por conta da interrupção no fornecimento de energia. Segundo a CCR Metrô, os clientes que estavam nas estações foram orientados a evacuar as plataformas, no momento da ocorrência, assim como aqueles que estavam dentro dos vagões.

Os passageiros, em Salvador, precisaram caminhar sobre os trilhos por conta da falta de energia.

Até por volta das 13h, a linha 1 continuava paralisada. Apenas a linha 2 operava em situação normal.

Em outras cidades como Porto Alegre, Brasília e Rio de Janeiro, os operadores afirmaram que não houve reflexos.