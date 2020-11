Anvisa fará análise parcial de dados de vacina da Janssen contra Covid-19

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Anvisa informou na noite desta sexta-feira (27) que começará a analisar dados de uma vacina em desenvolvimento pela Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, contra a Covid-19.

A medida ocorre após a empresa entrar em um processo chamado de "submissão contínua", criado para permitir o compartilhamento prévio de documentos por empresas à frente de estudos de vacinas. O objetivo é agilizar a análise de um futuro registro dos imunizantes no país.

Na prática, a Janssen passará a enviar, por etapas, resultados de estudos que envolvem a vacina, atualmente na terceira fase de testes clínicos.

Em nota, a Anvisa diz que o laboratório já enviou um primeiro pacote de dados referentes à qualidade da vacina. Pelas regras atuais, a agência terá 20 dias para fazer a análise.

Para obter o registro da vacina, aval necessário para que o imunizante seja ofertado, a empresa ainda terá que enviar dados de segurança e eficácia e fazer um pedido formal para oferta no mercado.

Segundo a Anvisa, a Janssen é quarto laboratório a enviar dados por submissão contínua para vacina Covid-19. Os outros são a Astrazeneca, que pesquisa uma vacina em conjunto com a Universidade de Oxford, o Butantan, que tem uma parceria com a empresa chinesa Sinovac e a farmacêutica Pfizer, que tem uma parceria com a BioNTech.

Com a medida, "todos os laboratórios com pesquisa de vacinas em andamento no Brasil já iniciaram o envio de dados", informa a Anvisa.