Anvisa aprova primeiro autoteste para Covid no Brasil

Com isso, não seria obrigatório informar o resultado do autoteste ao Ministério da Saúde.

Como foi informado na nota técnica do Ministério da Saúde, o autoteste passará a ser uma nova ferramenta de triagem do PNE. Dessa forma, a pessoa a partir do resultado positivo deve procurar uma unidade de atendimento de saúde ou teleatendimento para que um profissional da saúde realize a confirmação do diagnóstico, notificação e orientações pertinentes de vigilância e assistência em saúde.

O autoteste foi aprovado para uso com amostra de swab nasal não profunda com resultado após 15 minutos.

