Anitta vence prêmio de Melhor Videoclipe Latino no Video Music Awards da MTV, com 'Funk Rave'

A cantora Anitta venceu a categoria Melhor Videoclipe Latino na premiação do MTV Video Music Awards, que ocorre em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na noite da terça-feira, 12.

"Não acredito. Brasil, nós estamos aqui de novo. Pela segunda vez. Obrigada aos meus fãs, não seria nada sem eles, devo tudo o que tenho a eles. Agradeço muito!", disse Anitta em seu discurso, no qual também agradeceu a sua gravadora, sua equipe, seu irmão Renan, e a si mesma.

Concorrendo com produções de grandes artistas como Shakira, Rosalía, Karol G e Bad Bunny, a brasileira recebeu a estatueta pela pelo hit Funk Rave lançado em junho deste ano.

O trabalho, que teve direção criativa da própria cantora, alcançou mais de 16 milhões de visualizações na plataforma do YouTube.

"Eu quero agradecer a mim mesma, porque eu trabalhei muito! Vocês estão ouvindo funk brasileiro e vão ouvir muito mais, esse é só o começo!", completou a cantora, em discurso durante o evento nos EUA.

Essa é a segunda vez que a artista ganha a premiação, na última edição Anitta se tornou a primeira brasileira a cantar no palco do VMA, e também a vencer por melhor música latina com Envolver.

Durante o evento, Anitta se apresentou ao lado do grupo de k-pop TXT, ou Tomorrow X Together, para cantar o lançamento de Back for More e também realizou uma apresentação solo: um medley de A Favela Love Story.

Confira quais foram as produções concorrentes da categoria:

- Anitta - Funk Rave;

- Bad Bunny - Where She Goes;

- Eslabon Armado & Peso Pluma - Ella Baila Sola;

- Grupo Frontera & Bad Bunny - un x100to;

- Karol G & Shakira - TQG;

- Rosalía - Despechá;

- Shakira - Acróstico.