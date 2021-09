Amigos de brasileira que morreu ao ser abandonada no deserto comemoraram nos EUA

Lenilda era enfermeira formada, e estava a caminha dos Estados Unidos para trabalhar como faxineira, onde ganharia melhor, para ajudar a família, mas foi deixada no deserto pois já estava com fome, sede e sem forças. A mulher chegou a ligar para os familiares e disse que os amigos voltariam, o que não ocorreu, e ela morreu.

Amigos da brasileira deixada no meio do deserto do México para morrer com sede e fome, comemoraram ao conseguir entrar nos Estados Unidos clandestinamente. A informação foi dada pelo irmão da vítima, em entrevista ao O Globo.

