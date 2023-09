Aluna de 5 anos morre após ser atingida por tronco em escola de São Bernardo do Campo (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma criança de cinco anos morreu nesta segunda-feira (11) após ser atingida pelo tronco de uma árvore na escola municipal Lauro Gomes, no bairro Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

A menina estava brincando no pátio com outras crianças, por volta das 10h15, quando foi atingida. Uma foto registrada pela Polícia Civil mostra o tronco caído ao lado de um brinquedo de madeira.

A criança chegou a ser socorrida por uma equipe da GCM, que fazia a segurança da escola, até a UPA Rudge Ramos, mas não resistiu aos ferimentos.

A gestão Orlando Morando (PSDB) confirmou a morte, mas não forneceu detalhes de como o fato ocorreu. O município afirmou lamentar a fatalidade e disse que presta auxílio para os familiares de Isadora.

Conforme a prefeitura, o local foi isolado e, as aulas, suspensas para auxiliar na investigação.

A escola Lauro Gomes é frequentada por crianças entre 3 e 6 anos de idade.

Uma sindicância tentará esclarecer circunstâncias do acidente, declarou a gestão municipal.

A polícia atualmente trabalha com a hipótese de acidente.

"A Polícia Civil segue com a investigação. Foi aberto inquérito policial para apurar as circunstâncias que o fato ocorreu. Estamos aguardando o laudo da perícia. Temos que basear em laudos técnicos, além das oitivas de todos que ali estavam, diretora, professoras, assistentes", disse a delegada seccional de São Bernardo do Campo, Kelly Cristina Sachetto.