Alckmin e Haddad discutirão propostas para a saúde em evento de sindicato dos hospitais

​O SindHosp também está realizando pesquisa com diversos segmentos da sociedade, entre políticos, cientistas e gestores de saúde, para elaborar um documento com propostas para a saúde dos paulistas que será entregue aos candidatos ao governo estadual e a deputados. A iniciativa conta com apoio do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento).

Alckmin, que deve deixar o PSDB para concorrer ao cargo, participará da conversa no próximo dia 19. Já o petista Fernando Haddad participará no dia 26.

