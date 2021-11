Ajudante negro relata que prefeito disse que 'preto não tem brilho'

O comunicado diz ainda que o prefeito refuta "qualquer tipo de prática de injúria racial, ele sempre respeitou toda e qualquer raça, toda e qualquer pessoa independentemente de credo, opção sexual, cor e raça, portanto não há no que falar em prática de ilícito por parte do prefeito Guilherme".

O episódio, desde então, não saiu da cabeça do trabalhador. "Eu penso, penso porque eu me sinto amarrado. Até hoje eu não consegui fazer um boletim de ocorrência", diz ele.

Após o episódio, segundo o Miranda, o prefeito tentou amenizar a situação. Pegou no braço dele, disse para tomar cuidado com a cadeira, diz o homem.

O episódio aconteceu em Silveiras, no Vale do Paraíba, em um dia de trabalho comum de Miranda, segundo relato do trabalhador. A ofensa, afirma o homem, saiu da boca do próprio prefeito da cidade, Guilherme Carvalho da Silva, do PSDB.

