Agente de segurança é morto em arrastão na Linha Amarela, em RJ

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital foram acionadas para a perícia, e a via foi parcialmente interditada de 6h20 às 9h. Apesar da liberação, o Centro de Operações da prefeitura do Rio recomenda que motoristas utilizem a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá ou o Alto da Boa Vista como rotas alternativas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um agente do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) morreu nesta segunda (3) durante um tiroteio na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, um arrastão ocorreu na via expressa por volta das 6h.

