Adolescente usava máscara de caveira e golpeou professora pelas costas em escola de SP, mostra vídeo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), posicionou-se sobre o episódio em suas redes sociais. "Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares", escreveu.

De acordo com a Polícia Militar, as informações sobre a ocorrência ainda estão sendo apuradas.

O Corpo de Bombeiros está no local prestando atendimento às vítimas. O helicóptero Águia da PM está de prontidão no local caso seja necessário. Ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também atendem a ocorrência.

O suspeito tem 13 anos e é aluno do 8º ano do ensino fundamental. Ele foi apreendido pela polícia. Alunos e pais estão na frente da escola, muitos chorando.

De acordo com o governo do estado, a morta é a professora de ciência Elizabeth Tenreiro, 71.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O adolescente de 13 anos que esfaqueou uma professora em uma escola de São Paulo na manhã desta segunda-feira (27) invadiu a sala de aula usando uma máscara de caveira e golpeou a professora que estava de costas, segundo as imagens do circuito de interno.

