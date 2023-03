Adolescente mordida por tubarão recebe alta de hospital no Recife

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A adolescente de 15 anos atacada por um tubarão no último dia 6 na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (PE) recebeu alta nesta segunda-feira (13) do Hospital da Restauração, no Recife. A jovem teve parte do braço esquerdo arrancada pelo animal.

O outro adolescente atacado na mesma praia continua internado com quadro de estável, sem previsão de alta, de acordo com o hospital. O jovem de 14 anos foi mordido na coxa por um tubarão, no último dia 5, e teve a perna direita amputada na unidade de saúde.

Os dois incidentes aconteceram em um espaço de cerca de 500 metros de distância.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, um decreto municipal proíbe banhos de mar no local desde julho de 2021.

Em um intervalo de 15 dias, três incidentes com os animais aconteceram no Grande Recife --um na praia dos Milagres, em Olinda, e os dois em Piedade.

O caso da praia dos Milagres ocorreu no dia 20 de fevereiro, em meio ao Carnaval, em um local proibido para a prática de surfe desde 1999. André Luiz Gomes da Silva, 32, passou por cirurgia vascular no Hospital da Restauração, onde ficou dez dias internado, e se recupera em casa. Ele foi atingido na perna esquerda.

Dados do Cemit mostram que, desde 1992, Pernambuco registrou 77 incidentes com tubarões, sendo 67 nas praias do continente e 10 no arquipélago de Fernando de Noronha. Do total, 26 resultaram em mortes. Recife e Jaboatão dos Guararapes lideram com 27 ataques cada uma ao longo dos últimos 31 anos.