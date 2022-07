Acumulador morre e buscas por corpo entre entulhos de casa levam 4h em SP

Em uma operação conjunta com a Defesa Civil, os bombeiros entraram na casa na manhã desta quarta-feira (20) e retiraram caminhões de entulhos da residência por mais de quatro horas até encontrar o corpo do homem.

De acordo com a Defesa Civil de Piracicaba, o Corpo de Bombeiros de São Paulo foi acionado por vizinhos e parentes do homem na noite desta terça-feira (19). Eles afirmaram que a vítima não era vista no local desde a segunda-feira (18).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 52 anos foi encontrado morto dentro da própria casa repleta de entulhos no município de Piracicaba (SP). Os objetos "inservíveis" teriam sido acumulados ao longo de 30 anos em uma residência do bairro de Alvorada.

