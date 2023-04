4 orações para fazer no Domingo de Páscoa

O domingo de Páscoa também é marcado pela fé e a hora de renovar as esperanças. Confira 5 orações para fazer nesta data muito especial.

Oração do Recomeço

“Senhor, em momentos de reflexão sobre a minha vida, senti que muitos erros levaram-me ao sofrimento, à angústia, à dor. Senti que me afastei dos Teus ensinamentos, das Tuas lições, dos teus exemplos. Perdoe-me, Senhor! Eu preciso, eu quero recomeçar. Para aprender que não são as minhas verdades que me farão conhecer os caminhos da paz interior. Mas o cultivo da minha fé em Tua presença. Sempre, sempre, sempre… Que a luz divina que emana da Tua mais profunda misericórdia ilumine meus dias a partir daqui, para o sempre. Amém!”

Prece a São Bento para novos inícios

“Ó Deus, Vós que Vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o Patriarca São Bento, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos, com o Vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém.”

Salmo 91 para enfrentar o novo

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.

Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa.

Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação.

Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.”

Santo Anjo neste Domingo de Páscoa

“Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém”.

Fonte: João Bidu