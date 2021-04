19 respiradores sem uso são encontrados em hospital no Pará

Segundo dados do governo estadual, o Pará contabilizava 450.972 casos confirmados de Covid-19 até este sábado (17). Foram 11.866 óbitos no estado.

Em nota, a secretaria de Saúde do estado afirma que a inspeção no hospital foi feita durante a mudança na gestão no hospital. A antiga administradora, a OS Pacaembu, teve o contrato rescindido por problemas operacionais sem relação com os respiradores.

Os equipamentos estavam no Hospital Abelardo Santos, na região norte de Belém. A descoberta ocorreu no fim de março, mas veio à tona após denúncias de que os respiradores estariam escondidos atrás de uma parede falsa, o que o governo estadual nega.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Secretaria Estadual de Saúde do Pará diz ter encontrado 19 respiradores pulmonares sem uso durante inspeção em um hospital em Belém, capital do estado. A unidade era gerida por uma OS (organização social), que já havia tido o contrato rescindido antes da descoberta.

