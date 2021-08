Presidente Figueiredo e suas lindas cachoeiras amazônicas!

Ao visitar o Amazonas, não perca a oportunidade de conhecer as incríveis e lindas cachoeiras do munícipio de Presidente Figueiredo. Localizado a 120 km de Manaus, a cidade tem acesso pela BR 174 e é um dos grandes atrativos turísticos por suas belezas naturais.

Uma das principais e mais queridas atrações da região é a cachoeira do Santuário, batizada com esse nome por conta de um pequeno santuário localizado entre as pedras de uma das quedas d’água. Outra atração imperdível é acachoeira de Iracema, que encanta por ter uma ótima área para mergulho e um paredão de pedras com uma deliciosa pressão para deitar e se revigorar debaixo da água.

Já na cachoeira do Mutum, o turista tem uma experiência única, onde na época da seca, formam-se piscinas naturais e uma linda prainha. Na cachoeira da Pedra Furada você tem uma linda paisagem logo de vista. O local leva esse nome pela água passar por um buraco no meio da pedra e cair em areia branca, deixando o cenário mais lindo ainda.

No perímetro urbano, temos as Corredeiras do Urubui, onde o visitante pode se deliciar com a gastronomia amazônica em vários restaurantes localmente pitorescos. Com uma população altamente receptiva, o município de Presidente Figueiredo ainda conta com grutas, lagoas de água límpida e fervedouros.

Essa é a terra do mico leão dourado, do canto do uirapuru e da exuberância galo da serra.

Conheça Presidente Figueiredo, turismo eu acredito!