O impacto da pandemia no Turismo no Amazonas

São notórios os impactos da pandemia de covid-19 sobre o setor de turismo impostas pelas medidas de isolamento social. Embora, esses impactos sejam evidentes em nossa realidade atual, é preciso uma compreensão e análise além de tais fatores, pois nenhuma das opções de destinos brasileiros sofreu tanto impacto negativo em mídia nacional e internacional, como nossa capital.

Diante do gingantesco território amazônico, deve-se levar em consideração os aspectos da natureza qualitativa, como por exemplo, as atividades que são características nos setores do Estado do Amazonas, seus diferentes segmentos, entre outros aspectos.

Neste início de 2021, observamos um leve e gradativo retorno no crescimento do turismo amazônico. Como anunciando pelo Ministério do Turismo, o Amazonas receberá este ano R$ 128 milhões em recursos federais destinados à recuperação do setor.

É com esta ideia de investimentos que se obtém o crescimento da melhoria da imagem do turismo na região, que é fundamental para diminuir os impactos da pandemia. Uma promoção de imagem bem planejada pode trazer muitos lucros para a região, além de divulgação do serviço e a disseminação da propaganda do turismo local.

O turismo é mais que um lazer. E determinada região deve ser reconhecida, não apenas como um local atrativo, mas principalmente como um potencial recurso atrativo de atividades econômicas e culturais.