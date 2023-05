“Voa Brasil” vai fazer o turismo voar mais alto

Em agosto, afivelem os cintos porque o “Voa Brasil” vai decolar e precisamos embarcar nessa. O programa, que vai possibilitar a compra de passagens aéreas por R$ 200 (o trecho), sem dúvida, dará um gás a todo ao turismo nacional, com mais turistas “em trânsito”, mais empregos e maior participação do segmento na economia nacional. Vamos viver bons momentos!

Os bilhetes poderão ser adquiridos para os períodos de “baixa temporada”, o que é uma boa sacada da iniciativa, cujo intuito é manter o turismo em alta durante todo o ano. Ou seja, não terá tempo ruim para o turismo e para o brasileiro viajar. Esse é um estímulo que precisávamos para crescer e resultado do comprometimento do Governo Federal em tornar o segmento uma das principais matrizes econômicas do país.

Gol, Latam e Azul já confirmaram a participação na iniciativa e as passagens poderão ser adquiridas para os períodos de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro. Os turistas que embarcarem nessa poderão adquirir até quatro passagens, por ano, e parcelá-las em até 12 vezes. Vai ter muita gente viajando e aproveitando o nosso Brasil.

Anteriormente, foi anunciado que o programa será destinado a aposentados do INSS, servidores públicos e estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), mas estou otimista com a possibilidade de abertura do programa para outros públicos. Desde o início deste ano, o turismo tem passado por bons momentos e registrado excelentes resultados e, com medidas como o “Voa Brasil”, devemos alçar voos ainda mais altos.

Pelo “Voa Brasil” e mais brasileiros viajando, Turismo Eu Acredito!