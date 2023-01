Uma rodoviária, SIM! Um terminal de ônibus, NÃO!

Mais um passo foi dado para a transferência da Rodoviária de Manaus para o Terminal 6 (T6) e confesso estar, ainda, reticente em relação a essa mudança. Tanto os permissionários do atual terminal e principalmente seus usuários não estão sendo ouvidos pelas autoridades municipais.

Primeiro, o T6 não foi projetado para ser uma rodoviária. Seu local e uso foram planejadas para ligações de mobilidade urbana da Zona Norte de Manaus. Isso será um desvio de finalidade, um “remendo” caro e ineficiente. Uma reforma em um patrimônio público ainda nem utilizado pela população, dificultando a vida dos moradores daquela área. Já foram gastos R$16 milhões para construção do mesmo e as pessoas têm o direito de usá-lo.

Segundo, muito mais barato seria reformar e preservar o atual Terminal Rodoviário de Manaus, projetado para esta finalidade. O mesmo se encontra em estado de abandono pelo Poder Público, está sendo erroneamente utilizado por moradores de rua e abrigo de refugiados. Lá é um terminal turístico de entrada e saída de nossa cidade que precisa ser cuidado.

Atenta-se que, quem utiliza o transporte intermunicipal rodoviário, geralmente, são passageiros simples do interior que buscam tarifas acessíveis. Com essa mudança, o usuário será penalizado. Em muitos casos o valor da “corrida” dos aplicativos dentro de Manaus ficará mais alta do que a tarifa paga no transporte intermunicipal.

Sou favorável a mudança de local da rodoviária, desde que construída por meio de um planejamento urbano coeso, em local apropriado

e com suas particularidades atendidas em projeto. Uma metrópole como Manaus merece uma rodoviária decente e que atenda dignamente os seus turistas.

Por uma rodoviária projetada para Manaus, Turismo Eu Acredito!