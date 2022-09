Turismo no Amazonas para amazonense

Divulgar o Amazonas como destino turístico é um exercício que precisamos praticar não apenas no exterior e no restante do país, mas também dentro do nosso próprio Estado. Falo isso porque é notável que muitos de nós amazonenses desconhecemos o nosso potencial e nossos atrativos para o turismo.

Aqui, tem amazonense que já viajou para diversas partes do Brasil e para o exterior, mas, infelizmente, nunca foi ao Encontro das Águas, só viu o Teatro Amazonas pelo lado de fora, e passou longe de Anavilhanas, por exemplo. Nada contra as praias do Ceará, que, por sinal, é um Estado que adoro e destino muito procurado por nós, mas aqui também tem turismo de sol e praia e Barcelos, Maués e Novo Airão estão aí para comprovar.

Conhecermos um pouco mais do nosso Estado deveria ser o nosso “dever de casa”, mas, para isso, o turismo para os amazonenses também precisa ser fomentado. Precisamos de investimentos em infraestrutura — portos, aeroportos e estradas —, incentivos fiscais para a rede hoteleira e todo o trade turístico, melhoras a estrutura das cidades além de Manaus e dar atenção a serviços básicos de saúde e segurança, obrigação do Poder Público. Não precisamos construir Dubai.

Enquanto o amazonense não tiver a consciência da dimensão do potencial, das riquezas que só se vê aqui e da experiência que só o nosso Estado pode proporcionar, o turismo interno não avançará. Mas, para isso é fundamental fomentar e divulgar todo o nosso potencial entre nós mesmos e, assim, valorizar o que temos de melhor a oferecer, o TURISMO SUSTENTÁVEL.

Pelo potencial do turismo interno, Turismo Eu Acredito!