Turismo: inovar, arriscar e pensar ‘fora da caixa’

Vocês já pensaram na possibilidade de Manaus ter uma tirolesa sobre o bioma da floresta, “trenós” que nos permitam uma aventura em meio as mais belas e imponentes árvores do mundo ou em termos uma roda “bem gigante” com vista para o Rio Negro? Pois é, eu penso e garanto que essas seriam possibilidades viáveis para impulsionar a indústria turística manauara e atrair, ainda mais, a atenção de turistas do mundo inteiro para cá.

No mundo, o turismo está em constante evolução, precisa inovar, muitas vezes até se reinventar e novos “produtos”, como os que citei acima, podem, e muito, fazer a diferença na hora de um turista escolher Manaus como destino turístico. Esses “atrativos” poderiam, perfeitamente, ser instalados em alguns dos principais cartões postais da nossa capital.

Seria interessante, por exemplo, uma tirolesa no Museu da Amazônia, como há no Parque Estadual Serra do Mar, em São Paulo; um trenó que nos permita um passeio radical pelo Parque do Mindú ou Musa, como já se faz na Mata Atlântica, no Parque Unipraias, em Santa Catarina; e uma roda gigante como a London Eye (Londres) e a FG Big Wheel (Balneário Camboriú/SC) na praia Ponta Negra, com vista para o Rio Negro. Tais “produtos” seriam excelentes alternativas para fomentar ainda mais o nosso turismo de lazer e ecoturismo.

Como sempre afirmo, Manaus e todo o nosso Amazonas já têm a matéria-prima mais preciosa da indústria turística (Floresta Amazônica), mas precisam ir um pouco mais além e inovar. Precisamos de mais e seguir os passos de outros Estados e países que, além de reconhecer o potencial do segmento, não medem esforços para fazê-lo acontecer. Temos de pensar fora da “caixa”, reconhecer e valorizar a força e magnitude do turismo, senão ficaremos para trás.

Por mais produtos turísticos atrativos para a nossa Manaus, Turismo Eu Acredito!