Turismo ganha round contra burocratização

Acredito que desburocratização é essencial para o avanço do turismo. A tecnologia está aí e precisa se aproveitada, com a criação de ferramentas que permitam a realização de serviços e forma prática, eficiente e segura. Desta forma, todos ganham e viajar, sem dúvida, ficará mais fácil.

E pensar que antes havia toda uma função para obter a autorização, já que os solicitantes deveriam ir presencialmente a um cartório, levar a criança ou adolescente, enfrentar fila e etc. Mas, a partir desta iniciativa, os pais/responsáveis receberão o documento digital, que poderá ser validado por meio de leitura de QR Code em smartphones ou papel.

Uma novidade! O turismo venceu mais uma queda de braço contra a burocratização. Isso porque, agora, a autorização para viagens internacionais de menores idade pode ser solicitada online e os cartórios de todos o país podem emitir o documento, a Autorização Eletrônica de Viagem (AEV). É a tecnologia e a praticidade como aliadas desse público (menores de 18 anos), que precisa viajar desacompanhado do responsável ou apenas com um dos pais.

