O que comemorar no Dia Nacional do Turismo?

Dia 8 de maio é o Dia Nacional do Turismo, um setor de grande relevância para a economia brasileira. Mas e aí, o que temos que comemorar? Temos alguns motivos para comemorar, mas precisamos de mais, principalmente no âmbito estadual, afinal o turismo é um dos maiores contribuintes para o desenvolvimento econômico no país e os dados não mentem. Somente em 2022, o segmento movimentou R$ 208 bilhões e respondeu pelo emprego de mais de 230 milhões de brasileiros.

O Brasil, em especial o nosso Estado, pulsa turismo, mas ainda temos um longo caminho a percorrer, principalmente pela diversidade de modalidades turísticas que aqui temos. Do ecoturismo e turismo de base comunitária ao etnoturismo e turismo de sol e praia, do turismo gastronômico e cultural ao turismo de negócios. São muitas opções e esse segmento, como sempre digo, é “enxerido” e está em todo lugar.

Diante disso, o setor precisa de mais atenção por conta de todas as possibilidades que oferece e, sim, confesso já termos caminhado bastante, mas precisamos dar passos mais largos. É necessário mais investimento em infraestrutura nas cidades turísticas de grande parte do país, na formação e capacitação de profissionais, impulsionar a promoção do país como destino turístico, mais medidas que incentivem a atividade e que se tenha consciência de que o turismo vai muito além de lazer, turismo é business.

O turismo deve ser prioridade e não pode ver as oportunidades passarem batidas. Nessa data importante, meu objetivo é reforçar a grandiosidade e todo o poder desse segmento, que tem grande participação no desenvolvimento do país e impacto positivo das pessoas, entre trabalhadores e turistas.

Pela força da potência turística no Brasil, Turismo Eu Acredito!