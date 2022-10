Manaus e sua lista de presentes!

Hoje, dia 24 de outubro é o aniversário de Manaus, capital do Amazonas. A cidade fundada em 1669, inicialmente construída a partir da Fortaleza do Rio Negro. Foi apelidada de “Paris dos trópicos” devido ao luxo de sua arquitetura europeia, atraindo muitos imigrantes do mundo todo. Tivemos nossa primeira ascensão econômica em 1880, com o início do ciclo da exploração da borracha.

Em 1957, com a criação da Zona Franca de Manaus, nossa cidade passa a ser o epicentro da Amazonia, com crescimento comercial na importação de produtos e na implantação de fábricas multinacionais. Esses foram dois grandes presentes nos dado!



E agora, qual seria o melhor presente para Manaus? Resposta fácil, TURISMO!

Temos que “ganhar” politicas públicas de investimentos, incentivos fiscais e infraestrutura para a implantação da ZFT – ZONA FRANCA DO TURISMO. Uma ação integrada entre os governos federal, estadual e municipal, para que tenhamos uma industria turística forte. Gerando renda, empregos e sustentabilidade.



Como temos que ter “presentes” para todos os convidados da festa de nossa linda Manaus, a título de sugestão, tenho algumas dicas:



1. Implementação de cursos de capacitação turística gratuitos para nossa população;



2. Linhas de financiamentos subsidiadas para os empreendedores turísticos, tais como agencias de receptivo, navegação regional e atividades de hotelaria na selva;



3. Criação de consciência turística em nossa população, através de campanhas de endomarketing. Muitos Manauaras não conhecem nossos pontos turísticos!;



4. Incentivo fiscal ao setor, através de intenção de ICMS e ISS para os negócios que geram empregos em áreas turísticas;



5. Sinalização turística adequada em nossa cidade, principalmente no centro histórico e nas atividades da zona portuária;



6. Reforma, limpeza e conservação urgente de nosso terminal rodoviário;



7. Transformação do Porto do São Raimundo no Porto Turístico de Manaus;



8. Reforma e ampliação do nosso Jardim Botânico – MUSA;



9. Construção do Zoológico e Aquário Municipal de Manaus;



10. Reativação do CAT – Centro de Atendimento ao Turista da Eduardo Ribeiro. Fechado para reforma há mais de 02 anos;



11. Campanha publicitária sobre Manaus e seus atrativos turísticos no Brasil e no mundo;



12. Captação de feiras, congressos e exposições nacionais e internacionais para aumentar o fluxo do turismo executivo;



13. Reforma do embarcadouro turístico no Porto da Ceasa, para que possamos mostrar com orgulho nosso lindo encontro das águas;



14. Criação de roteiros para visitação nas fábricas do nosso Distrito Industrial. Muitos querem ver como se fabricam nossos produtos;



15. Remoção da Central do Artesanato para locais de fluxo turístico como o aeroporto, mercado, largo de São Sebastião e outros.



Ufa…Tem muito mais! Mas deixo essas dicas para que os governantes, parlamentares e gestores da máquina pública possam presentear Manaus. Afinal, tem opção para todos os gostos, orçamentos e emendas, não é?!



Por presentes turísticos para nossa Paris dos Trópicos – Manaus! Turismo, eu acredito!