WhastApp pretende lançar uma das novas funções em 2022

Segundo rumores, o WhatsApp está se preparando para lançar uma nova versão beta para iOS, que será uma das próximas adições importantes ao aplicativo de mensagens do Facebook. De acordo com a WABetaInfo, o WhatsApp para iOS beta versão 2.22.1.1 será capaz de criar comunidades com até dez grupos associados a ele. Este recurso é uma reminiscência do Discord, onde os usuários podem criar canais com vários grupos de fala. Espera-se que esse recurso afete futuras atualizações do WhatsApp, portanto, estará disponível para Android e iOS. Infelizmente, embora seja considerada uma das grandes novidades de 2022, ainda não há notícias de que ela será divulgada ao público.

