Vídeo: Robô Ameca chama atenção por possuir expressões faciais humanas

A nova criação se chama Ameca e, no vídeo abaixo, é possível ver que é capaz de recriar expressões faciais extremamente humanas. Assim que o robô abre os olhos, pode-se observar uma expressão confusa em seu rosto, olhando em seguida para o resto do seu “corpo” e ao redor.

A Engineered Arts, uma empresa do Reino Unido especializada em desenvolvimento de robôs, divulgou um vídeo em seu canal do YouTube em que mostram uma de suas criações mais recentes e incríveis.

