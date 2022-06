Twitter lança botão de editar tweets ofensivos

Outra novidade vazada por Sharma é que o botão "não curtir" que foi testado pelo Twitter começará a aparecer diretamente no painel de notificações, facilitando que as respostas recebam reações negativas. Infelizmente, ainda não é possível saber quando ficará disponível para todos os usuários.

De acordo com uma captura de tela postada por Sharma, o Twitter está notificando os usuários de que o conteúdo é ofensivo antes mesmo que a postagem seja concluída. Mesmo assim, se a pessoa decidir postar o conteúdo ofensivo, ela ainda terá a oportunidade de editar a postagem antes que a moderação do conteúdo da mídia social a remova.

O leaker Mukul Sharma disse nesta segunda-feira (20) que o Twitter começou a testar a capacidade de alguns usuários de editar tweets. No entanto, a ferramenta só funciona com postagens ofensivas.

