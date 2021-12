TikTok vai lançar app de entrega de comidas famosas no aplicativo

A TikTok está considerando a criação de um aplicativo de entrega de comida baseado no sucesso de vídeos de comida compartilhados em suas redes sociais. "TikTok Kitchens" será lançada nos Estados Unidos no próximo ano e terá uma cozinha onde são preparados alguns pratos famosos nas redes sociais, como macarrão com queijo, hambúrguers, costeletas de milho e batata frita empanada. Segundo o relatório "Independent", os criadores dessas receitas vão se beneficiar e receber parte do lucro com a venda de seus pratos. A expectativa da empresa é que, nos próximos 12 meses, cerca de 300 restaurantes ingressem no projeto, e as refeições devem começar a serem distribuídas em março.

