Telescópio James Webb registra suas primeiras fotografias; Confira

As imagens de "mosaico" capturadas por James Webb não representam todas as capacidades do novo telescópio espacial, pois os 18 espelhos primários do dispositivo ainda estão em fase de calibração.

A NASA divulgou o primeiro conjunto de imagens do Telescópio Espacial James Webb, o ambicioso sucessor do Hubble que a agência espacial espera melhorar sua capacidade de observar o espaço profundo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.