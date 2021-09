Telegram se tornou ficou acessível para crimes digitais

A investigação aponta que o Telegram está sendo usado para vender credencias de usuários (email e senha) de plataformas de jogos e serviços financeiros. Em alguns dos “canais” do app, as informações são vendidas e podem ser encontrados milhares de subscritores.

A encriptação existente no Telegram tornou o app de mensagens uma das opções mais conhecidas entre criminosos cibernéticos nos últimos anos, um fato comprovado pela recente investigação do Financial Times (via Engadget) e da Cyberint.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.