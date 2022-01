Sonda da ESA registra impressionante de cratera em Marte

A Agência Espacial Europeia compartilhou uma nova foto tirada pelo Tracking Gas Orbiter (TGO), que foi lançada em cooperação com a Agência Espacial Russa Roscosmos. A foto em questão mostra uma cratera de cerca de 4 quilômetros de diâmetro em Marte, na região de Vastitas Borealis, perto do norte de Marte. O aspecto mais marcante desta imagem é o contraste entre a brancura do gelo (observável em uma área da cratera) e as cores vermelho e bronze do solo do "planeta vermelho". Esta sonda TGO faz parte do programa ExoMars, que visa lançar um rover a Marte até o final de 2022.

