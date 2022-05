Saiba como bloquear e desbloquear contatos no WhatsApp no Android e iOS

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais usado do mundo e, conta com diversas funcionalidades e opções que permitem os usuários personalizarem suas experiências no app.

Uma dessas opções mais famosas é a capacidade de bloquear outros usuários no aplicativo, fazendo assim, a outra pessoa incapaz de lhe enviar mensagens privadas e ver quando o usuário que a bloqueou está online. Assim como os usuários tem a opção de bloquear, eles também tem a opção de desbloquear caso mudem de ideia.

Para melhorar sua experiência no app WhatsApp, explicamos abaixo como você pode bloquear e desbloquear, tanto no iOS quanto na versão Android do aplicativo.

Para realizar esta opção você precisará abrir o app do WhatsApp, assim que abrir na tela de conversas, pressione o ícone de três pontos no canto superior, ir para ‘Configurações’, entrar em ‘Conta’, depois ir em ‘Privacidade’ e clicar em ‘Bloqueados’. No canto, está a opção de adicionar pessoas na lista de bloqueados.

Ou, se você falou com a pessoa recentemente, tem a opção de ir no perfil dela e selecionar ‘Mais’, e escolher a função ‘Bloquear’.

Para desbloquear e tirar alguém da lista dos bloqueados basta fazer o mesmo percurso e selecionar a pessoa para ter a opção de desbloquear.