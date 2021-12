Policiais salvam cão preso em lago congelado

Na última terça-feira, 7 de dezembro, dois oficiais da Guarda Civil pularam no lago de gelo para resgatar um cachorro preso no gelo na água. O caso ocorreu em Canfranc, na Espanha. Uma cena do resgate foi postada nas redes sociais, se tornou viral na Internet e emocionou muita gente. Eles foram vistos milhares de vezes nas páginas oficiais de instituições públicas. No vídeo, você pode ver os policiais usando galhos para quebrar o gelo do cachorro preso na água. Então eles começaram a resgatar o animal de estimação. Felizmente, o cachorro estava bem e os dois policiais o ajudaram a nadar de volta para a terra firme. Polícias salvam cão preso em lago congelado pic.twitter.com/aabQ7Pvwky — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 21, 2021

