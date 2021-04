Planeta mais quente que lava derretida é descoberto por Astrônomos

O líder da grupo de astrônomos, Brett Addison, do Centro de Astrofísica da Universidade do Sul de Queensland, Austrália, afirmou que o planeta é tão quente que passa até do alto nível de temperatura da lava derretida. E segundo o mesmo, o lado luminoso do planeta é mais quente que 40% das estrelas da Via Láctea.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.