Com novos termos WhatsApp poderá apagar mensagens depois de 24 horas

O WhatsApp já havia introduzido em alguns países no aplicativo as mensagens temporárias. Uma vez que fossem enviadas, as mensagens desapareciam automaticamente de uma conversa privada ou em grupo após 7 dias.

Porém, com os novos termos e funções que estarão entre os brasileiros, pode se considerar que o WhatsApp pretende adicionar uma outra opção às mensagens temporárias, o que irá permitir que os usuários escolham que as mensagens se delete depois de 24 horas.

Ainda não sabe a data de lançamento dessa nova função, ou quando será introduzida no Brasil, no entanto, quando estiver disponível, você poderá encontrar uma área dedicada à mensagens temporárias dentro do app.