Piloto automático da Tesla pode ter causado acidente que deixou 2 mortos

Dois homens de 59 e 70 anos morreram após um veículo da Tesla bater em uma árvore e pegar fogo, na noite de ontem em Woodlands, Texas.

De acordo com o UOL, o veículo modelo Tesla Model S 2019 viajava em alta velocidade, quando perdeu o controle numa curva. A sargento Cinthya Umanzor, disse à uma emissora local, que não havia ninguém no banco do motorista.

Após os bombeiros apagarem todo o fogo, um corpo foi encontrado no banco do passageiro e outro no banco de trás do veículo.

Será investigado que o sistema de piloto automático estava ativado, e se o airbag dianteiro funcionou.

A Tesla recomenda ao seus passageiros que fiquem atentos ao trajeto mesmo com o piloto automático, para assumir o controle do carro caso necessário.