Nasa extrai oxigênio respirável de ar rarefeito de Marte

"O Moxie não é só o primeiro instrumento a produzir oxigênio em outro mundo", disse Trudy Kortes, diretora de demonstrações tecnológicas do Diretório de Missão de Tecnologia Espacial da Nasa, em comunicado. Ela o classificou como a primeira tecnologia do tipo a ajudar missões futuras a "viverem dos frutos da terra" de outro planeta.

A extração de oxigênio foi feita na terça-feira por um dispositivo experimental a bordo do Perseverance, jipe científico que pousou no Planeta Vermelho em 18 de fevereiro, depois de uma viagem de sete meses.

