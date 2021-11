Nova equipe de astronautas chega à Estação Espacial Internacional

A cápsula operada pela empresa privada SpaceX para a Nasa, a agência espacial norte-americana, com quatro astronautas a bordo chegou nessa quinta-feira (11) à Estação Espacial Internacional (EEI), para nova missão de seis meses.

O voo operado pela empresa aeroespacial privada do magnata Elon Musk demorou 21 horas para chegar ao destino, após ter saído do Centro Espacial Kennedy, na Florida.



Para os três astronautas norte-americanos da Nasa, Raja Chari, Kayla Barron e Tom Marshburn, e o astronauta alemão da Agência Espacial Europeia (ESA) Matthias Maurer, o momento em que avistaram pela primeira vez a estação espacial, a 30 quilômetros de distância, foi emocionante.



"Flutuando no espaço e brilhando como um diamante", escreveu Maurer. "Estamos todos muito entusiasmados", acrescentou, citado pela agência de notícias Associated Press (AP).



Os quatro fazem parte da missão Crew-3 e vão substituir a tripulação que regressou à Terra na segunda-feira, juntando-se ao astronauta norte-americano e aos dois russos que permaneceram a bordo da estação.



"Não consigo dizer como estou feliz por ver essas caras sorridentes", disse o astronauta da Nasa Mark Vande Hei, depois de abraçar os recém-chegados.



"Cada um de nós, todos, os sete, somos amigos, e vamos tornar-nos ainda mais com o passar do tempo", afirmou.



Vande Hei e um dos dois russos a bordo participam de missão de um ano, que deverá terminar em março de 2022.

SpaceX

Esta é a terceira missão com destino à Estação Espacial Internacional operada pela empresa privada SpaceX para a Nasa.



É também a terceira viagem ao espaço do norte-americano Tom Marshburn, que já viajou a bordo de um vaivém espacial em 2009 e de um foguetão Soyuz em 2012-2013.



Os demais astronautas fazem a viagem pela primeira vez.



A missão incluirá várias experiências, incluindo a observação dos efeitos do regime alimentar no sistema imunitário dos astronautas, com a estadia prolongada no espaço.



A tripulação da Crew-3 também fará passeios espaciais para prosseguir a instalação de novos painéis solares na ISS.



Nos próximos seis meses, a estação acolherá ainda duas missões turísticas.



Os primeiros a chegar deverão ser passageiros japoneses, a bordo de uma nave espacial russa Soyuz, no fim do ano. Em fevereiro de 2022, a estação deverá receber passageiros da missão Ax-1, organizada pela Axiom Space, em parceria com a SpaceX.

* Matéria alterada para corrigir informação na linha fina do texto: viagem demorou 21 horas e não 21 dias