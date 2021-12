Neuralink quer implantar microchips em cérebros humanos em 2022

“A Neuralink tem feito um bom trabalho com macacos e temos feito muitos testes para confirmar que é totalmente seguro. Queremos fazer isso com os nossos primeiros humanos, que serão pessoas com danos graves na medula espinhal, como tetraplégicos” disse Musk.

Musk chegou a afirmar durante uma entrevista para o The Wall Street Journal que a empresa já estará pronta para integrar os microchips em pessoas já no ano que vem.

