NASA pretende usar impressora 3D com poeira da Lua

Esse plano tem relação com as futuras missões lunares, mas a NASA refere que o projeto é promissor e pode mesmo vir ser aplicado em outras missões maiores como as de Marte.

De acordo com o DigitalTrends, a impressora já se encontra na Estação Espacial Internacional, onde os astronautas procuram analisar quão eficaz é o aparelho no ambiente sem nenhum tipo de gravidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.