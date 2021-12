NASA consegue captar som da maior lua de Júpiter; Confira

A espaçonave Juno foi enviada para explorar Júpiter e capturou a voz de Ganimedes, a maior e mais fria lua da Terra e do sistema solar.

A notícia foi anunciada pelo pesquisador principal da sonda e físico Scott Bolton durante o 202 Winter Meeting da American Geophysical Union. O Jet Propulsion Laboratory (Laboratório de Propulsão a Jato) da NASA lançou o áudio na sexta-feira (17).

Um vídeo com áudio da lua foi postado no YouTube, com quase 50 segundos de duração. Juno fez uma captura de som quando voou sobre a lua maior do que Mercúrio no último 7 de junho. O som foi recompilado usando uma ferramenta específica na sonda, que foi usada para medir as ondas eletromagnéticas geradas ao redor de Júpiter. Ouça:

O áudio que você ouve no vídeo pode não ser exatamente o mesmo que você ouve no espaço, porque o som não viaja no vácuo. Portanto, as ondas sonoras registradas pela sonda são convertidas em frequências audíveis, produzindo assim o material divulgado.