NASA compartilha novas imagens incríveis de Júpiter

Nesta abordagem, Juno está 10 vezes mais perto de Júpiter do que satélites em órbita geossíncrona da Terra, “cinco vezes mais rápido do que quando as missões Apollo deixaram a Terra para a lua”, acrescentou a entidade.

Na verdade, a espaçonave estava a cerca de 3.300 quilômetros do gigante do nosso sistema solar quando capturou suas nuvens, viajando a 210.000 quilômetros por hora em relação à Terra.

A agência espacial disse em um comunicado que as imagens da JunoCam – que você pode ver na galeria abaixo – nos dão um vislumbre de como é voar pela atmosfera do planeta.

A sonda Juno fez sua 41ª aproximação a Júpiter em 9 de abril. Agora, a NASA lançou um vídeo mostrando novas imagens do maior planeta do nosso sistema solar.

