Musk diz mais uma vez que pode abandonar acordo para comprar Twitter

Elon Musk voltou a dizer que pode deixar o acordo de compra do Twitter de lado. O CEO da Tesla apresentou nesta segunda-feira (06) um pedido ao regulador dos EUA, a Securities and Exchange Commission (SEC), o equivalente à CMVM, no qual acusou a administração da rede social de ocultar detalhes sobre a compra.

No documento, arquivado pelos advogados do bilionário e postado no site da SEC, os advogados disseram que o Twitter continua "se recusando a enviar informações que Musk solicitou repetidamente desde 9 de maio para facilitar sua avaliação de contas falsas e spam".

O documento acrescentou: “Neste momento, Elon Musk acredita que o Twitter se recusou de forma transparente a honrar os compromissos assumidos no acordo de aquisição, levantando suspeitas de que a análise de dados da equipe de Musk pode revelar".

Ainda assim, a equipe do empresário acrescentou: “Com base no comportamento do Twitter até o momento, Elon Musk acredita que a empresa está resistindo ativamente e ignorando o direito à informação (e as obrigações correspondentes da empresa) que ele forneceu no contrato de aquisição”.

Apesar do acordo, os investidores do Twitter não gostaram das ações de Elon Musk relacionadas ao negócio e até processaram o empresário, dizendo que suas interações "criaram dúvidas sobre o negócio e desvalorizaram substancialmente as ações do Twitter, dando assim uma vantagem que espera usar, seja para desistir da aquisição ou renegociar o preço de compra."