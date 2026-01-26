   Compartilhe este texto
Meta, TikTok e YouTube serão julgados nos EUA por alegações de terem viciado jovem

Por Reuters

26/01/2026 10h34 — em
Tecnologia



Por Courtney Rozen

WASHINGTON, 26 Jan (Reuters) - Meta, TikTok e YouTube enfrentarão o escrutínio de um tribunal nesta semana por causa das alegações de que suas plataformas estão alimentando uma crise de saúde mental entre os jovens, enquanto o debate sobre o tempo de tela das crianças entra em uma nova fase.

O julgamento no Tribunal Superior da Califórnia, no Condado de Los Angeles, envolve uma mulher de 19 anos da Califórnia, identificada como K.G.M., que afirma ter se tornado viciada nas plataformas das empresas quando era jovem devido ao seu design que chama a atenção, de acordo com os autos do processo. Ela alega que os aplicativos alimentaram sua depressão e pensamentos suicidas e está tentando responsabilizar as empresas.

Seu processo é o primeiro de vários casos que devem ir a julgamento este ano, centrados no que os autores chamam de "vício em mídia social" entre as crianças. Será a primeira vez que os gigantes da tecnologia terão que se defender em um julgamento sobre supostos danos causados por seus produtos, disse o advogado da autora, Matthew Bergman. "Elas estarão sob um nível de escrutínio que não existe quando você depõe perante o Congresso", disse ele à Reuters.

O júri decidirá se as empresas foram negligentes ao fornecer produtos que prejudicaram a saúde mental de K.G.M. e se o uso dos aplicativos foi um fator substancial para sua depressão, em comparação com outras causas, como o conteúdo de terceiros que ela visualizou nos aplicativos ou aspectos de sua vida off-line.

"Este é realmente um caso de teste", disse Clay Calvert, advogado de mídia do American Enterprise Institute, um think tank pró-negócios. "Vamos ver o que acontece com essas teorias" de que as plataformas de mídia social causaram danos à autora da ação.

Espera-se que Mark Zuckerberg, presidente-executivo da Meta, ocupe o banco das testemunhas. A empresa argumentará no tribunal que seus produtos não causaram os problemas de saúde mental de K.G.M., disseram os advogados da Meta à Reuters antes do julgamento. Espera-se que o presidente-executivo da Snap, Evan Spiegel, também testemunhe, já que sua empresa foi nomeada ré no processo. A Snap concordou, em 20 de janeiro, em resolver a ação judicial da K.G.M.. Um porta-voz da empresa se recusou a comentar sobre os detalhes do acordo.

O YouTube argumentará que as plataformas da empresa são fundamentalmente diferentes das plataformas de mídia social, como o Instagram e o TikTok, e não devem ser agrupadas no tribunal, disse um executivo do YouTube antes do julgamento.

O TikTok se recusou a comentar sobre os argumentos planejados pela empresa no tribunal.

(Reportagem de Courtney Rozen, em Washington; Reportagem adicional de Jody Godoy, em Nova York)

