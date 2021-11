Meta irá mudar o nome da Oculus, empresa de realidade virtual

A divisão Oculus dedicada à realidade virtual deverá estar no centro deste desenvolvimento, razão por qual também foi levada à essa decisão. O diretor de tecnologia Andre Bosworth, compartilhou a notícia em um post no Facebook, dizendo que foi "uma decisão muito difícil".

O fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, disse que a empresa mudará seu nome para Meta, uma decisão que reflete o foco da empresa no desenvolvimento de um metauniverso que pode "fundir" os mundos físico e virtual.

